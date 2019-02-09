Украинские выборы являются для Путина "генеральной битвой" за наше государство - Порошенко

По словам Петра Порошенко, РФ пытается вмешиваться в украинские выборы так же, как в выборы в США, Франции, Германии и в референдумы в Великобритании и Нидерландах.

Президент Петр Порошенко заявил, что украинские выборы в 2019 году являются для президента РФ Владимира Путина «генеральной битвой» за Украину, которую он «маниакально» стремится вернуть под влияние РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в выступлении на всеукраинском общественном форуме «Открытый диалог» в Киеве.

«План Путина очевиден - уничтожить независимое Украинское государство и демократию, лишить украинский права жить в мире и безопасности», - заявил он.

«Выборы 2019 для Путина - это как генеральная битва за Украину, которую он маниакально стремится вернуть назад. РФ пытается вмешиваться в наши выборы так же, как в выборы в США, Франции, Германии, как в референдумы в Великобритании и Нидерландах», - отметил президент.

Теперь, по словам Порошенко, РФ планирует задействовать эти технологии и в Украине, поскольку мотивация значительно больше.

«Но украинцы больше этого не позволят, чтобы в офисе украинского президента сидел российский агент. Как это было с 2010 по 2014 год. Украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, который станет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и верховный главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и верховный главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции перед Москвой», - подчеркнул он.