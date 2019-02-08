Российский адвокат: Кремль делает ставку на вмешательство в парламентские выборы

Адвокат Николай Полозов подчеркнул, что в случае победы на парламентских выборах пророссийских сил движение Украины в Европу может существенно замедлиться.

Кремль будет использовать военнопленных моряков для влияния на украинскую внутреннюю политику, в частности на парламентские выборы.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал адвокат и правозащитник Николай Полозов.

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"Ситуацию с военнопленными Кремль собирается использовать для влияния на внутреннюю украинскую политику. Не на президентских выборах, а на парламентских. Потому что Украина является парламентско-президентской республикой", - отметил он.

В частности адвокат отметил, что некоторые оппозиционные политики могут использовать пленных моряков для пиара.

"Я не буду называть имена некоторых политиков, но если один оппозиционный к нынешней власти политик приводит двух, трех, пятерых военнопленных и говорит: "Это я сделал". Его показывают по телевизору, люди это видят, и говорят, "какой молодец, помог". Или его политическая сила могла такое сделать".

Также Полозов подчеркнул, что в случае победы на парламентских выборах пророссийских сил движение Украины в Европу может существенно замедлиться.

"Конечно, для Кремля более критичными являются парламентские выборы в Украине. Поскольку в случае попадания в парламент значительного количества людей или политических сил, которые будут противостоять движению к евроинтеграции, они могут серьезно замедлить ход реформ, противодействовать исполнительной власти. Поэтому, думаю, Кремль делает ставку на вмешательство в парламентские выборы".