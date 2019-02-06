Каждый третий украинец готов принять участие в избирательной кампании - опрос

Каждый десятый гражданин Украины готов поддержать санкционированные митинги и демонстрации.

В Украине по состоянию на конец прошлого года каждый третий гражданин готов был принять участие в избирательной кампании.

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Соответствующие результаты исследования общественного мнения «Готовность украинцев к участию в акциях социального протеста» обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Вопрос участия в выборах был включен в перечень форм гражданского протеста. «Вопрос о том, является ли участие в избирательной компании формой протеста или, наоборот, исполнением гражданского долга и лояльным к власти поведением, является дискуссионным. Часть избирателей участвует в выборах, чтобы выразить свой протест, часть - чтобы поддержать власть. Мы оставили участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими, как украинскими, так и международными исследованиями», - заявили в КМИС.

Согласно результатам исследования, 32% респондентов готовы прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной кампании, и это самый большой процент по сравнению со всеми остальными формами протеста. Еще 16,2% опрошенных заявили о готовности осуществлять сбор подписей под коллективными воззваниями, а 11,1% - участвовать в санкционированных митингах и демонстрациях.

От 3% до 4% респондентов отмечали, что готовы принять участие в таких акциях, как бойкот, несанкционированные митинги и демонстрации, угроза забастовкой, забастовка, пикетирование государственных учреждений. Почти 1% респондентов могут прибегнуть даже к голодовке.

Социологи отмечают, что в целом в Украине за прошлый год на 4% возросло количество граждан, которые готовы участвовать в социальных акциях протеста различных форм. В конце 2018 года заявили о соответствующих настроениях 44% опрошенных из числа взрослого населения.

Согласно данным исследования, по сравнению с предыдущими годами, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала возрос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года, и составляет 44% в 2018 году.

В то же время 49% опрошенных утверждают, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста, но в 2017 году таких людей было 53%.

Опрос показал, что уровень готовности к участию в акциях протеста в целом не сильно различается между регионами. В то же время жители западного и центрального регионов значительно меньше, чем восточного и южного, готовы участвовать в избирательной кампании и собирать подписи под коллективными воззваниями. Вместе с тем, на западе и в центре страны чаще готовность бойкотировать и угрожать забастовкой, чем на востоке и юге. Жители западного региона чаще, чем другие, готовы участвовать в санкционированных митингах и демонстрациях, пикетировании государственных учреждений.

Отмечается, что в целом уровень готовности к участию в акциях протеста среди мужчин и женщин значительно не различается, а по отдельным видам акций протеста присутствует слабая разница. Так, есть основания полагать, что мужчины чаще, чем женщины, готовы бойкотировать, участвовать в забастовках, захватывать здания (5,4%, 4,6%, 1,3% мужчин и 2,8%, 2,3%, 0,3% женщин).

Также социологи отмечают, что наблюдается закономерность: чем выше уровень образования, тем выше уровень готовности к участию в акциях протеста (от 37% среди респондентов с неполным средним образованием до 47% среди респондентов с высшим образованием).

КМИС проводил исследования с 1 по 30 декабря 2018 года. Методом личного интервью было опрошено 2034 респондента, проживающие в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.