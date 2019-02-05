Стало известно, кто возглавит наблюдательную миссию ОБСЕ/БДИПЧ на выборах президента Украины

Завтра глава миссии ознакомит журналистов с целью миссии и ее мерами.

Наблюдательную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с целью мониторинга проведения выборов президента Украины будет возглавлять посол Питер Тейлер.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

6 февраля Тейлер как глава миссии проведет в Киеве пресс-конференцию и познакомит с ее ролью и будущими мероприятиями.

Журналистов приглашают посетить пресс-конференцию, которая состоится в среду, 6 февраля, в 14:30 в конференц-зале «Золотые Ворота» гостиницы «Интерконтиненталь» на улице Большая Житомирская.