Стало известно, кто возглавит наблюдательную миссию ОБСЕ/БДИПЧ на выборах президента Украины
16:19, 05 февраля 2019Выборы 2019
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Завтра глава миссии ознакомит журналистов с целью миссии и ее мерами.
Наблюдательную миссию ОБСЕ/БДИПЧ за выборами президента Украины возглавит Питер Тейлер \ Фото УНИАН
Наблюдательную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с целью мониторинга проведения выборов президента Украины будет возглавлять посол Питер Тейлер.
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Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.
6 февраля Тейлер как глава миссии проведет в Киеве пресс-конференцию и познакомит с ее ролью и будущими мероприятиями.
Журналистов приглашают посетить пресс-конференцию, которая состоится в среду, 6 февраля, в 14:30 в конференц-зале «Золотые Ворота» гостиницы «Интерконтиненталь» на улице Большая Житомирская.
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