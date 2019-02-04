"Решили сыграть в бизнес": эксперт назвал причину большого числа кандидатов в президенты

Много кандидатов просто решили сыграть в бизнес, считает эксперт.

Рекордное количество кандидатов в президенты Украины на выборах в марте 2019 года объясняется желанием политиков получить рекламу "со скидкой" перед парламентскими выборами.

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Об этом заявил эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, передает «Обозреватель». По его словам, кандидаты пришли к выводу, что если они заплатят взнос в ЦИК в размере 2,5 миллиона гривен, или 90 тыс. долларов, то за эти деньги они получат намного больше выгоды, чем могли бы.

"90 тыс. долларов – это несколько минут эфирного времени на одном из топовых телеканалов. А кандидаты, регистрируясь, получают несравненно больше. Они получают время на дебаты, за наш с вами счет. Их начинают приглашать в различные студии", – перечислил Тизенгаузен.

Он уточнил, что суммарно за эти деньги кандидаты в президенты получают примерно 24 часа эфирного времени для того, чтобы повысить свою узнаваемость до начала парламентских выборов.

"Плюс, вторая часть этого бизнеса заключается в том, что когда ты забираешь 0,5-1% у одного из топовых кандидатов, а разрыв между топ-кандидатами у нас в рамках статистической погрешности, то ты этим процентом можешь неплохо поторговать и вернуть себе вложенные в предвыборную кампанию деньги. Много кандидатов просто решили сыграть в бизнес", – подвел итог эксперт.