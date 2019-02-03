Генерал СБУ: спецслужбы РФ – не единственный возможный источник провокаций на выборах

Генерал отметил, что часть украинских избирателей до сих пор симпатизируют Советскому Союзу и России.

Украинские силовые ведомства готовы к возможным провокациям России на выборах президента Украины. Однако спецслужбы РФ – не единственный возможный источник дестабилизации на выборах.

Такое мнение высказал генерал СБУ Василий Вовк, комментируя подготовку силовиков к выборам, передает «Обозреватель».

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"Провокации могут быть у кандидатов друг против друга. Кто-то использует наших граждан, кто-то иностранных, кто-то россиян, кто-то поляков, чехов, румын, молдаван, белорусов... Мы не должны зацикливаться на каких-то невидимых провокациях. Мы давно готовы к провокациям – обученные, опытные", – заявил он.

Вовк отметил, что часть украинских избирателей до сих пор симпатизируют Советскому Союзу и России: "Они всегда будут агитировать за псевдооппозиционные силы, пророссийски настроенные. Реванш этих сил, которые были с Януковичем, происходит и будет происходить. Но избирательные провокации давно известны, как и избирательные технологии".

По словам генерала СБУ, на выборах ожидаются нарушения общественного порядка, потому что увеличится концентрация людей на демонстрациях, митингах, шествиях, акциях, которые будут проводить кандидаты и политические партии.

"Где есть скопление людей, там есть нарушение общественного порядка. Там больше опасности для жизни и здоровья людей. Но правоохранители переходят на усиленный режим работы, мы знаем, как это делать, не переживайте, все будет хорошо", – заверил он.

Вовк также прокомментировал озвученную руководством Службы внешней разведки информацию о том, что РФ дополнительно выделил 350 млн долларов на провокации в Украине.

"Я не видел платежное поручение о перечислении средств, где указана цель "на дестабилизацию выборов в Украине". Такую информацию можно получать от агентуры – или солидной, или какой-то другой. Я удивляюсь таким заявлениям. Называется сумма на дестабилизацию и т.д. У них постоянно финансируется ФСБ и другие органы, которые работают против Украины, это и военная разведка и обычная. Они финансируют стабильно постоянно отдельные подразделения и направления, блоки, сегменты, для работы против Украины. Вот и все", – отметил он.

"Для меня это заявление руководителя СВР является немного непонятным... Куда и кому пойдут 350 млн?" – добавил он.