Глава СБУ о выборах: мы знаем о направлениях возможного вмешательства РФ и готовы противостоять

Председатель СБУ Василий Грицак подчеркнул, что Украина готова противостоять российскому вмешательству.

Служба безопасности Украины готова к возможному вмешательство России в президентские выборы. Известны возможные направления вмешательства, по которым работает СБУ, Национальная полиция и Генеральная прокуратура.

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Об этом "Прямому" сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

"Существует реальный шанс привести к власти лояльных к России людей в Украине. И, конечно, РФ будет делать все возможное. Если они вмешивались в выборы в США, в африканских странах, то сомневаюсь, что они не будут делать этого у нас. Конечно будут. Начиная от киберпространства и заканчивая поддержкой лояльных к России кандидатов, задействованием различных ресурсов на всех фронтах. И мы уже видим эти приготовления" – отметил председатель СБУ.

Также Грицак подчеркнул, что Украина готова противостоять российскому вмешательству.

"Мы понимаем направления предполагаемого вмешательства, возможных ударов. И мы задействуем на этих направлениях все свои возможности. Делаем это с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой", – заверил Грицак.