Пограничники предварительно проверят всех международных наблюдателей, которые прибудут на выборы

Особое внимание будет уделяться пророссийским журналистам.

В Государственной пограничной службе проведут предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые прибудут на выборы президента Украины.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал во время годовой итоговой коллегии Министерства внутренних дел в Киеве, сообщили в Департаменте коммуникации МВД.

«Одна из определенных задач нашей службы в контексте проведения выборов президента Украины - усиление контроля на каналах международного сообщения. Это связано с прибытием большого количества международных наблюдателей», - сказал Цигикал.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала на выборы президента 16 наблюдателей и 84 общественные организации

Он проинформировал, что международные наблюдатели будут оформляться пограничниками вне очереди, в приоритетном порядке. «Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, которые будет предоставлять ЦИК. ГПСУ готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будут организованы соответствующий учет, передача информации заинтересованным органам и ее обнародование», - отметил председатель ГПСУ.

Председатель пограничного ведомства подчеркнул, что особое внимание будет уделяться пророссийским журналистам.