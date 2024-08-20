Миссия Ирана при ООН отвергла обвинения как "необоснованные".

Представители американской разведки официально обвинили Иран в ответственности за взлом предвыборных штабов кандидатов в президенты США Дональда Трампа, Камалы Харрис и бывшего кандидата Джо Байдена, назвав этот кибервзлом частью более масштабных усилий Тегерана повлиять на исход выборов.

Как пишет Associated Press, хотя представители предвыборного штаба Трампа ранее заявляли, что за атаками стоит Иран, но теперь правительство США впервые официально возложило на эту страну ответственность за атаку.

США не уточнили, как они пришли к выводу об ответственности Ирана, и не описали характер информации, которая могла быть украдена. Однако в разведке отмечают, что Иран "пытался получить доступ к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий".

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"Мы наблюдали все более агрессивную деятельность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности, операции влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентские кампании", - говорится в заявлении ФБР, Управления директора национальной разведки и Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры.

По словам федеральных чиновников, хакерские атаки и подобные действия призваны посеять раздор, использовать раскол в американском обществе и, возможно, повлиять на исход выборов, которые Иран считает "особенно значимыми с точки зрения влияния на его интересы национальной безопасности".

В то же время миссия Ирана при ООН отвергла обвинения как "необоснованные", заявив, что у Ирана не было ни мотива, ни намерения вмешиваться в выборы и потребовав от США предоставить доказательства.

Хакерские атаки на США

Ранее представители президентской кампании Дональда Трампа в США заявили, что некоторые их внутренние коммуникации были взломаны. Они обвинили в этом правительство Ирана, но не предоставили прямых доказательств.

Также сообщалось, что Агентство государственной безопасности России проводит все более изощренные фишинговые атаки на членов гражданского общества США, Европы и РФ, а в некоторых случаях выдает себя за лиц, которые лично близки к целям атак.

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