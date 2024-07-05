Он заявил, что помощь от США при Трампе остановится с вероятностью в 90%.

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий оценил шансы на продолжение помощи от США в случае, если Дональд Трамп одержит победу на выборах президента. В эфире Вечер.LIVE он заявил, что помощь от США при Трампе остановится с вероятностью в 90%.

"Вот эту ограниченную помощь еще можем вспоминать как манну небесную, когда придет Трамп. Потому что может не быть вообще никакой. И даже очень вероятно, что не будет никакой. И меня, честно говоря, очень удивляет, почему мы к этому не готовимся", - отметил он.

Он напомнил, что Трамп, даже не будучи президентом, смог на семь месяцев заблокировать помощь Украине, которая в результате была разблокирована только в апреле.

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Он отметил, что помощь поступает регулярно, ее "для многого достаточно", но это не меняет потенциальной угрозы ее прекращения, ведь этой помощи хватит где-то до весны следующего года.

Эксперт отметил, что Украина должна потратить это время, чтобы максимально инвестировать в собственный ОПК, "чтобы когда следующей весной с очень высокой вероятностью эта помощь прекратится, для нас это не было такой катастрофой, как стала блокада прошлого года".

Трамп о войне в Украине

Во время предвыборных митингов Трамп обещал, что завершит войну в Украине "в течение 24 часов", однако не говорил, как именно он собирается этого достичь.

Перед этим двое ключевых советников Дональда Трампа - Кит Келлогг и Фред Фляйц - представили ему план завершения войны в Украине. Отмечалось, что этот план предусматривает, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

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