Наибольшие шансы имеет нынешний министр транспорта США Пит Буттиджидж.

Вице-президент США и вероятный кандидат на пост нового главы Белого дома Камала Харрис пообщалась по крайней мере с тремя губернаторами-демократами, которых упоминали как потенциальных напарников в ее возможной борьбе против бывшего президента Дональда Трампа и кандидатов на должность вице-президента. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В частности, Харрис провела телефонные разговоры с губернатором Пенсильвании Джошуа Шапиро, губернатором Северной Каролины Роем Купером и губернатором Кентукки Эндрю Беширом.

"Шапиро и Купер, которые в воскресенье публично поддержали Харрис на посту президента, возглавляют два лучших штата страны на поле борьбы и были союзниками президента Байдена и кампании. ... Бешер приветствовал решение Байдена уйти в отставку в своем собственном заявлении в воскресенье, в котором не говорится, поддерживает ли он Харрис как замену", - пишет издание. Видео дня

В то же время, по данным Reuters, другими кандидатами на должность вице-президента являются сенатор Марк Келли, миллиардер и губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, а также министр транспорта США Пит Буттиджидж.

Именно последний, по информации Newsweek, является фаворитом букмекеров на должность вице-президента США. Так, контора Oddschecker оценивает его шансы на уровне 39/5.

Вероятное выдвижение Камасы Харрис на должность кандидата в президенты США

Накануне Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться на пост президента США. Это произошло после того, как действующий глава Белого дома и уже экс-кандидат в президенты Джо Байден объявил, что снимается с гонки.

Как сказала Харрис, для нее большая честь получить одобрение президента, и она "намерена заслужить и выиграть эту номинацию [в кандидаты в президенты от Демократической партии.

Также УНИАН сообщал, что социологи обнародовали последние данные исследований, согласно которым вероятная кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис несколько отстает от кандидата от республиканцев, экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

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