По итогам месяца портовые операторы обработали более 14 млн тонн грузов.

За январь 2022 года грузооборот украинских портов вырос до 14,9 млн тонн грузов, что на 49% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что за январь портовыми операторами в морских портах перегружено 11,4 млн тонн экспортных грузов (на 46% больше показателя января 2021 года), 2,6 млн тонн импорта (на 70,7% больше показателя января 2021 года), 689,2 тыс. тонн транзита (на 11,9% больше показателя января 2021 года) и 192,9 тыс. тонн каботажных грузов (в 3,4 раза больше показателя января 2021 года).

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"Наибольший удельный вес в январе составила обработка зерновых грузов и руды - соответственно 6 млн тонн (в 2 раза больше показателей 2021 года) и 3,06 млн тонн (+7%). Объем перевалки черных металлов составил 1,32 млн тонн (-3,1%). Перевалка угля за январь выросла в 5,5 раза и составила 865 тыс. тонн", - сообщают в пресс-службе.

Как менялись показатели:

По данным Госстата, транспортные предприятия Украины в январе-июле 2021 года, по сравнению с январем-июлем 2020 года, увеличили перевозку грузов на 4,7%. В то же время, перевозка грузов водным транспортом сократилась на 4,8% (до 2,6 млн тонн).