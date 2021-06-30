Они станут обязательными для всех пассажирских автомобилей с вместимостью не более девяти человек

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии представило документ по безопасности дорожного движения и политике минимизации ДТП.

В документе отмечается, что власти, в частности, планируют обязать производителей автомобилей оснащать транспортные средства так называемыми регистраторами событий (Event Data Recorder, EDR), записывающих сразу несколько параметров работы автомобиля, в частности положение педалей газа и тормоза, состояние ремней безопасности, систем экстренного торможения.

EDR станет обязательным для всех пассажирских автомобилей с вместимостью не более девяти человек, а также для грузовых автомобилей до 3,5 тонны. Соответствующие изменения в закон о транспортных средствах предполагается внести к сентябрю.

Читайте такжеС начала года в Украине производство автотранспорта выросло в 2,5 раза - "Укравтопром"Новые требования должны вступить в силу в июле 2022 года. В этом случае Япония может стать первой страной в мире, которая сделает оснащение автомобилей EDR обязательным.

На добровольной основе многие компании уже укомплектовывают свои автомобили такими устройствами, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая