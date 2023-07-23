Подъемная сила, благодаря которой самолет взлетает, зависит от нескольких факторов, но одним из наиболее важных является температура воздуха.

Повышение температуры на нашей планете затрудняет взлет самолетов в определенных аэропортах, что создает еще одну проблему для гражданской авиации.

А по мере того, как периоды сильной жары становятся все более частыми, проблема может распространяться на большее количество рейсов, что вынуждает авиакомпании оставлять пассажиров на земле. Об этом пишет CNN.

"Основная проблема, с которой сталкивается любой самолет при взлете, заключается в том, что самолеты очень тяжелые, и гравитация хочет удержать их на земле. Чтобы преодолеть гравитацию, им необходимо создать подъемную силу, то есть атмосферу, толкающую самолет вверх", - говорит Пол Уильямс, профессор атмосферных исследований в Университете Рединга в Великобритании.

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"Подъемная сила зависит от нескольких факторов, но одним из наиболее важных является температура воздуха - и по мере нагревания воздух расширяется, поэтому количество молекул, способных толкать самолет вверх, уменьшается", - добавляет он.

По словам Уильямса, самолеты получают на 1% меньше подъемной силы при повышении температуры на каждые 3 градуса по Цельсию.

"Вот почему из-за сильной жары самолетам труднее взлетать, а в некоторых действительно экстремальных условиях это может стать вообще невозможным", - сказал он.

Проблема особенно актуальна в аэропортах на большой высоте, где воздух уже от природы разрежен, а также в аэропортах с короткими взлетно-посадочными полосами, из-за которых самолету остается меньше места для разгона. По словам Уильямса, если самолету требуется взлетно-посадочная полоса длиной 1980 метров при температуре 20 градусов по Цельсию, ему потребуется 2500 метров при температуре 40 градусов по Цельсию.

"Глобальное затишье"

Уильямс и его команда изучили исторические данные из 10 аэропортов Греции, для всех из которых характерны высокие летние температуры и короткие взлетно-посадочные полосы. С 1970-х годов исследователи обнаружили потепление на 0,75 градусов по Цельсию за десятилетие.

"Мы также обнаружили уменьшение встречного ветра вдоль взлетно-посадочной полосы на 2,3 узла (4,25 км/ч, - УНИАН) за десятилетие. Встречный ветер полезен для взлетов, и есть некоторые свидетельства того, что изменение климата вызывает то, что называется "глобальным затишьем", поэтому кажется, что ветер замедляется", - сказал Уильямс.

Затем команда поместила эти значения температуры и встречного ветра в калькулятор взлетных характеристик самолетов различных типов, включая Airbus A320 - один из самых популярных самолетов в мире.

"Мы обнаружили, что максимальный взлетный вес снижается на 280 фунтов (127 кг) каждый год - это примерно эквивалентно весу одного пассажира плюс его чемодан, а это означает, что каждый год можно перевозить на одного пассажира меньше", - говорит Уильямс.

С момента своего появления в 1988 году и до 2017 года максимальная взлетная масса A320 должна была снизиться более чем на 3,6 тысяч килограмм в национальном аэропорту острова Хиос, основном аэропорту в исследовании, длина взлетно-посадочной полосы которого составляет чуть менее 5000 футов (1500 метров).

Лондонский аэропорт Сити, расположенный в финансовом районе столицы Великобритании, также имеет взлетно-посадочную полосу длиной чуть менее 1500 метров. Во время жары в 2018 году более десятка рейсов были вынуждены оставить пассажиров на земле, чтобы безопасно взлететь. Во время одного из рейсов таких собралось до 20 человек.

В 2017 году десятки рейсов были полностью отменены в течение нескольких дней в международном аэропорту Скай-Харбор в Финиксе, поскольку температура достигла 48,8 градусов по Цельсию, что превышает максимальную рабочую температуру для многих пассажирских самолетов.

Исследование Колумбийского университета прогнозирует, что к 2050 году типичный узкофюзеляжный самолет, такой как Boeing 737, будет подвергаться повышенным ограничениям по весу от 50% до 200% в летние месяцы в четырех крупных аэропортах США: Ла-Гуардиа (Нью-Йорк), Национальный аэропорт Рейгана (Вашингтон), Международный аэропорт Денвера и Скай-Харбор (Финикс, Аризона).

Возможные решения

К счастью, авиакомпании не бессильны перед этой проблемой, говорит Уильямс. "На столе лежит множество решений. Можно было бы планировать вылеты вдали от самой жаркой части дня, с большим количеством вылетов рано утром и поздно вечером, что является тактикой, уже используемой в жарких регионах, таких как Ближний Восток", - отмечает он.

По словам Уильямса, более легкие самолеты также менее подвержены этой проблеме, поэтому это может ускорить внедрение композитных материалов, таких как углеродное волокно, для изготовления корпусов самолетов.

В то же время такие производители, как Boeing, уже предлагают "горячую и высокую" опцию на некоторых своих самолетах для авиакомпаний, планирующих широко использовать их в высокогорных аэропортах с высокой температурой. Эта опция обеспечивает дополнительную тягу и увеличенные аэродинамические поверхности, чтобы компенсировать потерю подъемной силы, без изменения дальности полета или пассажировместимости.

Конечно, более радикальным подходом было бы удлинение взлетно-посадочных полос, хотя это возможно не во всех аэропортах.

В некоторых случаях, когда ни одно из этих решений не применимо, пассажирам просто придется отказаться от полета. Но, по словам Уильямса, это останется нишевой проблемой, по крайней мере, в ближайшем будущем. "Ситуация, когда людей, которых снимают с рейсов из-за слишком жаркой погоды, редкость и будет редкостью. Большинство самолетов никогда не достигают максимального взлетного веса, поэтому это происходит в исключительных случаях - в основном в аэропортах с короткими взлетно-посадочными полосами, на большой высоте и летом", - говорит он.

Однако долгосрочное будущее может быть более трудным, добавляет Уильямс: "Я не думаю, что это станет серьезной головной болью для отрасли, но я действительно думаю, что есть убедительные доказательства того, что ситуация будет только ухудшаться".

Волны жары на планете - новости

Как сообщал УНИАН, с 3 по 10 июля этого года мир пережил самую жаркую неделю из когда-либо зарегистрированных. И метеорологи говорят, что впереди будет еще больше - намного больше. Есть большая вероятность, что в июле будут самые высокие глобальные температуры за последние 120 тысяч лет. По данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля стало самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура достигла 17,01°С, превзойдя рекорд августа 2016 года в 16,92°C.

Изменения климата уже влияют на авиацию. Так, климатический кризис приводит к большей турбулентности во время полетов, увеличению расходов и повышению рисков для пассажиров и экипажа. Ученые советуют авиакомпаниям уже начинать инвестировать в улучшенные системы прогнозирования и обнаружения турбулентности.

А в Новой Зеландии пассажиров, летящих международными рейсами авиакомпании Air New Zealand в течение июня 2023 года, просили встать на весы перед посадкой на рейс. Это "необходимая" инициатива для обеспечения "безопасной и эффективной эксплуатации самолета", а также требование Управления гражданской авиации страны.

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