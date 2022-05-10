Маршрут начинается в Китае и пролегает через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию в Центральную Европу.

Финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics запустил маршрут в Китай в обход России.

Об этом сообщает пресс-служба Nurminen Logistics.

"На новом южном транскаспийском маршруте сегодня, 10 мая 2022 года, из Чунцина, Китай, отправился первый полнометражный контейнерный поезд от Nurminen Logistics. Маршрут начинается с Китая и проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию в Центральную Европу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания построила маршрут с нуля за два месяца. Также маршрут отвечает потребностям современных транспортных цепей, где значительную роль играют время и экологичность. Время транспортировки из Китая в Центральную Европу примерно втрое быстрее, чем морским путем.

"На новый маршрут есть большой спрос, и первый поезд заполнен. Следующий поезд, отправляющийся 25 мая, почти распродан, поскольку осталось лишь несколько мест. Еженедельные отправления планируется начать в июне. Первый поезд имеет контейнеры с широким ассортиментом продукции европейских клиентов", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, транскаспийский маршрут усиливает текущее железнодорожное сообщение компании между Азией и скандинавскими странами, а также сообщение контейнерных поездов между Норвегией, Швецией и Финляндией. Маршрут также увеличит клиентскую базу компании в Центральной Европе и позволит дальнейшее развитие мультимодальных транспортных решений компании.

Nurminen Logistics Plc:

Nurminen Logistics Plc — финская логистическая группа. Основными рынками и сферами роста Nurminen Logistics являются железнодорожная логистика между Китаем и Северной Европой, а также мультимодальные и терминальные услуги.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В связи вторжением в Украину из РФ массово уходят мировые бренды и компании. Также с Россией отказываются работать железнодорожные и авиакомпании.

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