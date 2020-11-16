Компания Volvo провела один из самых необычных краш-тестов в мире.

Компания Volvo провела невероятный краш-тест для своих нескольких моделей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Автопроизводитель считает, что такой тест очень важен так как делается это для тренировки спасательных служб.

Специалисты по эвакуации часто используют автомобили, которые разбились в Центре безопасности Volvo Cars, для оттачивания навыков спасения людей.

Обычно автопроизводители доверяют полное уничтожение автомобилей работникам Euro NCAP. Однако, в Volvo пошли другим путем и устроили особый краш-тест для своих новых моделей: поднимают автомобиль на высоту 30 метров с помощью крана, а затем несколько раз разбивают его о землю.

Интересно, что перед падением инженеры рассчитали, какому давлению и силе подвергнется каждый автомобиль, чтобы достичь соответствующего уровня повреждений.

Подобное испытание позволило сымитировать повреждения автомобилей на большой скорости, а также во время столкновения с грузовиками.

Главной целью краш-теста была отработка навыков спасателей экстренных служб, которые должны были раскрыть поврежденные машины с помощью гидравлических инструментов и быстро эвакуировать возможных пострадавших.

Краш-тест Tesla Model

13 июня 2017 года Национальное управление безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) провело первый краш-тест кроссовера Tesla Model X. При лобовом столкновении с устойчивым барьером кроссовер разогнали до 35 миль в час (около 60 километров в час).

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Автор: УНИАН