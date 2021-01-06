Владельцам автомобилей на иностранной регистрации стало сложнее получить возмещение от страховой компании в случае ДТП.
Об этом сообщается на странице "Водители Украины" в Facebook.
Читайте такжеКабмин утвердил стоимость проезда по платным дорогам: кто сколько будет платитьОтмечается, что страховые компании начали отказывать в выплате владельцам автомобилей на евро регистрации (даже с оригинальным поручением) за нанесенный ущерб своих клиентов.
В частности, согласно опубликованному ответу страховой, для решения спора от владельцев авто стали требовать предоставить документы из фискальной службы, а также официальный перевод доверенности на право представлять интересы реального владельца автомобиля.
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