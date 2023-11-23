В День благодарения "Укрзализныця" отправила в первый рейс уникальный поезд-кухню, который может готовить 10 тысяч порций еды в день. Поезд отправился из Киева в Харьков и прифронтовой город Изюм.

Сегодня "Укрзализныця" вместе с Фондом Говарда Баффета отправила благотворительный поезд-кухню (Food Train). Этот поезд может автономно работать до семи дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо.

Корреспондент УНИАН в зимнее утро посетил это событие на центральном вокзале Киева и проинспектировал, как в вагонах "Укрзализныци" готовятся праздничные блюда: запеченная индейка и тыквенный пирог для прифронтовой Харьковщины.

Сначала, чтобы не стоять в ожидании подготовки поезда на перроне вокзала в осенний мороз, нас провели в комфортную лаунж-зону, которая расположена на первом этаже вокзала. Кстати, вход для пассажиров в эту комнату отдыха сейчас стоит 170 гривень за час пребывания.

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"Кто-нибудь из присутствующих когда-нибудь проводил утро Дня благодарения на вокзале?", - интересуется руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, обращаясь к присутствующим, среди которых, в частности, посол США в Украине Бриджит Бринк и председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

В Соединенных Штатах День благодарения - это государственный общенациональный праздник, который отмечают в четвертый четверг ноября. Этот день связан с окончанием сельскохозяйственных работ: люди благодарят Бога за выращенный урожай и все достижения, которые произошли за год.

Поэтому для посла США в Украине Бриджит Бринк этот праздник является традиционным, тогда как украинцы пока еще только приучаются к этой хорошей традиции.

"Символично, что Food Train отправился в первый рейс в День благодарения. Сегодня мы хотим поблагодарить наших военных и тех, кто каждый день спасает гражданское население в прифронтовой Харьковщине. Это медики, полицейские, работники ГСЧС, именно к ним поедет наш поезд и повезет праздничные блюда", - сказал председатель правления УЗ Евгений Лященко.

После этого всех пригласили пройти на самостоятельную экскурсию по этим гастрономическим вагонам. Перед входом в поезд просят надеть чистый белый халат и шапочку, чтобы поддерживать кухню в чистоте.

Первое, что бросается в глаза – это чистота всей кухни на уровне достойного ресторана. На поезде есть шеф-повар, еще дополнительно 14 сотрудников на кухне, а также отдельно семь железнодорожников. По словам шефа, сегодня здесь должно готовиться 400 порций еды. В целом же Food Train способен изготавливать 10 тысяч порций еды в день.

Длина уникального поезда составляет 150 метров, и он способен автономно работать 5-7 дней. Всего в составе поезда шесть вагонов:

- генераторный вагон мощностью около 400 кВт, а также собственная заправочная станция для автономной работы;

- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

- багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

Кроме того, внутреннее оборудование поезда позволяет готовить супы, каши, салаты, мясо. Внутри поезда есть специальные термобоксы, которые позволяют транспортировать готовые порции контейнеров с едой от поезда-кухни до потребителя.

Этот поезд не имеет публично объявленного графика курсирования на несколько недель вперед, как в случае с обычными пассажирскими поездами, поскольку его главная цель – оказание гуманитарной помощи украинцам на прифронтовых территориях, а потому он может быть целью для врага.

"Я бы не хотела давать много информации об этом поезде, поскольку это может быть опасно. На прифронтовых территориях он может быть целью для врага, который захочет ударить по какому-то вагону ракетой", - сказала корреспонденту УНИАН сотрудница "Укрзализныци".

В УЗ сообщают, что создание и работа этого поезда полностью финансируются Фондом Говарда Баффета, который сегодня лично не присутствовал на презентации. Но он прислал видео-сообщение, в котором пообещал посетить Украину в декабре, чтобы вместе с командой Food Train предлагать еду всем украинцам вдоль линии фронта.

После самостоятельного обхода вагонов нас на улице уже ждала готовая, горячая индейка.

Повара приготовили очень вкусно. Теплое мясо птицы получилось сочным, картофель - хрустящим и нежным с пикантной капустой с клюквой. На десерт подали сладкий, вкусный тыквенный пирог.

Именно эти приготовленные блюда поехали на поезде-кухне в прифронтовую Харьковщину, где их передали жителям городов, нуждающихся в продовольствии.

Поезд отправился с Центрального вокзала Киева ровно в 11:00.

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