Две недели назад система автофиксации начала регистрировать нарушения, совершенные в Украине владельцами авто на иностранной регистрации.

Почти 70 иностранцев уже получили от сотрудников Государственной пограничной службы Украины копии постановлений о наложении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Читайте такжеБронированный Mercedes со скоростью 114 км/час: журналисты показали, как жена Зеленского "гоняет" по Киеву (фото, видео)Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Как сообщил начальник управления организации пограничного контроля Администрации ГПСУ Юрий Лысюк, около 10 нарушителей этот штраф уже оплатили.

Больше всего лиц, которым пока доказаны постановления, – среди граждан Молдовы, Беларуси и РФ, а также Польши. Всего в базе данных ГПСУ имеется информация о более 400 таких нарушителей.

По словам начальника управления связи и информационных систем Администрации ГПСУ Николая Лущика, данная система построена с использованием современных программно-аппаратных средств.

«Информационное взаимодействие позволяет устанавливать нарушителей, которые заехали в Украину на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем привлекать их к ответственности. При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превысят скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией. Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении правил дорожного движения. Далее, после вынесения, постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя во время пересечения им границы», - рассказал он.

Система видеофиксации нарушений ПДД: как она работает

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

С 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные иностранными гражданами, которые заехали на своих авто в Украину, и гражданами Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока выносится решение о запрете иностранцам въезда в нашу страну.

В случае, если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

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Автор: Юлия Петриченко