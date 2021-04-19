Уже к 35-летию аварии на ЧАЭС в Зоне отчуждения будет обновлено 40 км дорог между КПП «Дитятки» и «Припять», а также подъезд к атомной станции. Работа будет проведена в рамках президентской программы «Большая стройка».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Он отметил, что в последние годы поток туристов и предпринимателей на территорию зоны отчуждения значительно возрос.

«В прошлом году Укравтодор взял на свой баланс почти 200 км дорог в зоне отчуждения. Наша задача - за 3 года привести в порядок популярные туристические маршруты и обеспечить нормальный доступ в Зону защитников природы, ученых, энергетиков и предпринимателей», - отметил глава Укравтодора.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, на которые ссылается руководитель Укравтодора, с 2015 до 2019 года потоки туристов увеличились с 8 до 124 тысяч. Причем, около 80% из них - иностранцы. Кроме этого, Зона отчуждения стала также востребованным среди инвесторов объектом для размещения здесь солнечных электростанций, что также требует обустройства качественной инфраструктуры.

«С 2018 года на территории Зоны работает первая солнечная электростанция - Solar Chernobyl. Ряд инвесторов из Украины и мира рассматривают возможность строительства новых солнечных электростанций, ведь здесь есть и доступна земля, и необходимые мощности для транспортировки электроэнергии», - уточнил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что, наряду со строительством и ремонтом общегосударственных дорог, приоритетным в 2021 году также будет восстановление дорог местного назначения.

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Автор: Иван Бойко