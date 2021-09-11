В частности, будет ограничено движение на улице Саксаганского и проспекте Победы.

В Киеве 12 сентября с 08:00 до 12:00 будет ограничено движение по ряду улиц из-за проведения спортивного мероприятия.

Об этом в Telegram-канале сообщает патрульная полиция Киева.

Так, 12 сентября с 08:00 до 12:00 будет ограничено движение на улице Саксаганского и проспекте Победы (в направлении центра).

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Также будет ограничено движение на частях прилегающих к маршруту улиц: Эспланадной, Шота Руставели, Большой Васильковской, Антоновича, Владимирской, Тарасовской, Паньковской, Льва Толстого, Симона Петлюры, Шолуденко, переулке Политехническом, Академика Янгеля, Гарматной, а также выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана.

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Автор: Екатерина Гирнык