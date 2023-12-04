По состоянию на утро в сторону Украины в очередях находилось где-то 750 грузовых транспортных средств, которые должны пересечь границу со стороны Венгрии.

В Венгрии фиксируется увеличение грузовых транспортных средств напротив пункта пропуска "Тиса-Чоп" на въезд в Украину.

"Мы фиксируем увеличение грузовиков, которые пытаются пересечь границу из Венгрии в Украину", - сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

Он пояснил, что эта ситуация связана с тем, что другие направления заблокированы или движение через них затруднено.

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"По состоянию на утро сегодня напротив пункта пропуска "Тиса" (Чоп) на границе с Венгрией в сторону Украины в очередях находилось где-то 750 грузовых транспортных средств", - отметил Демченко.

Спикер напомнил, что сейчас блокировка движения грузовиков польскими и словацкими перевозчиками происходит на четырех направлениях.

По его словам, на границе со Словакией по состоянию на утро сегодня в сторону Украины в очередях находилось 650 грузовых транспортных средств.

"Участники акции сообщали о том, что они будут пропускать по четыре грузовика в час в направлении Украины, а движение для грузовых транспортных средств из Украины в Словакию не будет блокироваться. И собственно они не будут блокировать движение для гуманитарных и других грузов. Мы сейчас фиксируем некритическое, но определенное уменьшение грузовых транспортных средств, прибывающих в украинский пункт "Ужгород", следуя из Словакии", - сказал Демченко.

Кроме того, общая ситуация на границе с Польшей выглядит так, что блокировка на четырех направлениях продолжается. Речь идет о пунктах пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика".

"В целом, по состоянию на утро сегодня на всех этих четырех направлениях в сторону Украины на территории Польши в очередях находилось около 2,5 тыс. транспортных средств", - сказал Демченко.

Самая большая очередь сформировалась напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - почти 900.

"Конечно мы фиксируем, что определенное количество транспортных средств все же пересекает границу как на выезд из Польши, так и на въезд в Польшу, но интенсивности движения как это было до 6 ноября нет", - сказал Демченко.

Вместе с тем, спикер добавил, что с сегодняшнего дня началось осуществляться оформление пустых грузовиков на выезд из Украины на пункте пропуска "Угринов-Долгобичув". Это оформление осуществляется на польской территории. Все контрольные службы Украины и Польши это делают совместно.

"По состоянию на 7 утра около 30 грузовых транспортных средств проследовало на выезд из Украины. В очереди находилось где-то 60 транспортных средств. Фактически, здесь не действует электронная очередь для грузовиков, то есть, транспортные средства прибывают к границе и в порядке общей очереди пересекают границу, но для грузовиков выделена отдельная полоса движения и также разграничивается очередь перед пунктом пропуска", - сказал Демченко.

Он добавил, что открытие пункта "Угринов" - это одна из договоренностей для пропуска пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, что в дальнейшем должно способствовать возможному уменьшению очередей.

"Есть и другие договоренности, которые нужно внедрить. Надеюсь, они будут выполнены в ближайшие дни. В частности, это создание в е-очереди отдельных "пассов" (пропусков) для пустых грузовых транспортных средств, которые будут следовать на выезд из Украины через пункты пропуска Ягодин и Краковец", - сказал Демченко.

Блокирование украинской границы

Как сообщал УНИАН, с 6 ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Из-за забастовки на границе собрались тысячи грузовиков, направляющихся в Украину. С 1 декабря к акции по блокаде границ решили присоединиться и перевозчики в Словакии.

Украинский экспорт через общий с Польшей участок границы сократился на 40%.

На днях Украина и Польша провели встречу по разблокировке границы.

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