Самым популярным сообщением стал маршрут Киев - Харьков - Киев.

Акционерная компания "Укрзализныця" по итогам 2020 года перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 миллионов пассажиров.

Читайте такжеПамяти Гиперлупа: в Кабмине снова заговорили о скоростных железнодорожных линияхОб этом сообщила пресс-служба компании.

Самым популярным стал маршрут Киев - Харьков - Киев, на котором было перевезено 712,7 тысячи пассажиров.

Вторым по популярности стал маршрут Киев – Львов - Киев (652,8 тысячи пассажиров), третьим - Киев - Днепр - Киев (561,8 тысячи), четвертым - Киев - Винница - Киев (472,6 тысячи), пятым - Киев - Одесса - Киев (383,5 тысячи).

Отмечается, что в 2020 году скоростными поездами "Интерсити" и "Интерсити+" было перевезено 2,35 млн пассажиров.

"Самым популярным направлением также стал маршрут Киев – Харьков", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Транспортные предприятия Украины в январе-ноябре 2020 года сократили перевозку пассажиров – на 39,9%, до 2,35 миллиарда человек.

В частности, перевозка пассажиров железнодорожным транспортом сократилась на 56% (до 62,9 миллиона пассажиров).

"Укрзализныця" в 2021 году планирует получить 9 миллиарда гривень дохода от пассажирских перевозок и в среднесрочной перспективе планирует сделать пассажирские перевозки безубыточными.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец