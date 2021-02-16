До конца года по всей Украине планируют установить около 200 таких камер.

В Украине камеры автофиксации начали фиксировать выезд на полосу для общественного транспорта

Об этом говорится в сюжете «1+1».

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Как говорится в сюжете, теперь камеры отследят не только превышение скорости, но и движение по полосе для общественного транспорта.

Те, кто любят объехать тянучку по автобусной полосе будут получать штраф в размере 510 гривень.

На данный момент такая камера в Киеве одна и установлена она на бульваре Дружбы народов. 15 февраля камера зафиксировала более 300 нарушений.

До конца года по всей Украине планируют установить около 200 таких камер.

Измененные правила дорожного движения

С 1 октября 2020 года водители в Украине должны соблюдать правила езды с включенными фарами или зажженными ходовыми огнями вне населенных пунктов.

12 ноября 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Новая редакция правил дорожного движения позволяет велосипедистам двигаться в полосе для маршрутных транспортных средств, а при необходимости остановиться. Кроме того, теперь знак, обозначающий полосу для движения маршрутных транспортных средств, не требует дополнительной таблички "для велосипедистов".

25 января 2021 года на дорогах в Киеве установили новые дорожные знаки "1.40 Смена покрытия".

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Автор: УНИАН