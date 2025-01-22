Введение этих изменений должно повысить гибкость и удобство административных услуг для граждан.

В Украине разрешили выбирать почтового оператора для доставки водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспорта и номерных знаков. Также украинцам упростили процедуру снятия с учета автомобилей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Введены возможности выбора оператора почтовой связи, который будет осуществлять по желанию лица и за дополнительную плату доставку водительских удостоверений, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее такая процедура осуществлялась исключительно назначенным оператором почтовой связи - "Укрпочтой". Новые правила вступят в силу через шесть месяцев после публикации постановления.

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Кроме того, владельцам транспортных средств предоставлено право снимать свои автомобили с учета, если они временно не участвуют в дорожном движении на территории Украины.

"Это позволит заключать договоры страхования гражданско-правовой ответственности на более короткие сроки - от 15 дней до пяти месяцев, что облегчит процедуру для тех, кто пользуется транспортными средствами сезонно или по другим причинам временно не использует их", - отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что введение этих изменений имеет целью повысить гибкость и удобство административных услуг для граждан.

Изменения для украинских водителей - последние новости

С 1 декабря 2024 года в Украине повысили ставку военного сбора с 1,5 до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества. Таким образом, автовладельцы, которые будут продавать свой транспорт, должны уплатить налог.

3 января президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает упрощение и дерегулирование рынка торговли подержанными автомобилями. Так, компании получат возможность покупать и продавать авто без постановки их на учет в МВД и ТЦК.

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