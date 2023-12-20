В декабре в Украине стартует функция продажи и оформления авто в "Дія".

В Украине заработает услуга купли-продажи авто в "Дія" за 15 минут. Всего в несколько кликов без очередей и поездок в сервисные центры можно будет перерегистрировать авто онлайн и без посредников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Также в тестовом режиме запустят возможность обменять жилищный сертификат на жилье для владельцев разрушенного или поврежденного жилья в зоне боевых действий. Полноценно услуга заработает через несколько недель.

Как работает покупка и регистрация авто через "Дію"

Теперь в "Дія" можно будет купить авто без посредников и физического присутствия на сделке. Продавец сформирует заявление в "Дія" и поделится с покупателем ссылкой на договор или QR-кодом. Покупатель сможет совершить сделку онлайн и выбрать, оставить ли на авто старые номера или заказать новые. В конце договор подписывают через "Дія.Підпис".

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Также в "Дія" можно будет заказать доставку техпаспорта автомобиля и номерного знака на выбранное отделение "Укрпочты".

Кому доступна продажа авто в "Дія"

Покупка авто в "Дії" будет доступна только между двумя физическими лицами. То есть юридические компании воспользоваться услугой не смогут.

Помимо легкового автомобиля можно будет также приобрести и переоформить мотоцикл или мопед. Грузовой и пассажирский транспорт по-прежнему нужно будет оформлять вживую.

Перерегистрировать транспорт смогут лишь те, кто продает авто впервые за год. Такое ограничение установлено для борьбы с перекупщиками.

Перерегистрация авто на нового владельца в "Дія" невозможна, если:

транспортное средство находится в розыске;

у пользователя услуги нет официальной прописки;

во время проверки информации по сделки обнаружены недостоверные данные.

Также сделку нельзя будет провести, если покупатель или продавец представляют юридическое лицо.

Как оформить авто через "Дію" - пошаговые действия

Перед заключение сделки в "Дії" нужно получить электронный вывод экспертного исследования авто. Получить его можно в МВД. Учитывайте, что документ действует лишь 10 дней.

Вот как переоформить авто через "Дію":

Зарегистрироваться на портале "Дія". Владелец машины (то есть продавец) подает заявление о продаже машины и заполняет необходимые поля. Продавец и покупатель заверяют сделку электронными подписями. Работники сервисного центра МВД проверяют информацию о транспортном средстве и участниках сделки. Если проверка проходит успешно, то свидетельство о регистрации появится в "Дія". Новый владелец авто может получить номерные знаки для авто в отделении "Укрпочты".

Обратите внимание, что перерегистрация авто на нового владельца задействует работника сервисного центра МВД, поэтому может занимать некоторое время.

Обмен жилищных сертификатов на жилье

С 20 декабря в тестовом режиме сертификаты на жилье в "Дія" можно обменять на жилье на подконтрольной Украине территории. Услугой могут воспользоваться люди, чье жилье повреждено или полностью разрушено из-за боевых действий. Полноценно услуга заработает через несколько недель.

Ранее мы рассказывали, как получить компенсации за разрушенное жилье и сформировать жилищный сертификат.

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