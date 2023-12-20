В Украине заработает услуга купли-продажи авто в "Дія" за 15 минут. Всего в несколько кликов без очередей и поездок в сервисные центры можно будет перерегистрировать авто онлайн и без посредников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Также в тестовом режиме запустят возможность обменять жилищный сертификат на жилье для владельцев разрушенного или поврежденного жилья в зоне боевых действий. Полноценно услуга заработает через несколько недель.
Как работает покупка и регистрация авто через "Дію"
Теперь в "Дія" можно будет купить авто без посредников и физического присутствия на сделке. Продавец сформирует заявление в "Дія" и поделится с покупателем ссылкой на договор или QR-кодом. Покупатель сможет совершить сделку онлайн и выбрать, оставить ли на авто старые номера или заказать новые. В конце договор подписывают через "Дія.Підпис".
Также в "Дія" можно будет заказать доставку техпаспорта автомобиля и номерного знака на выбранное отделение "Укрпочты".
Кому доступна продажа авто в "Дія"
Покупка авто в "Дії" будет доступна только между двумя физическими лицами. То есть юридические компании воспользоваться услугой не смогут.
Помимо легкового автомобиля можно будет также приобрести и переоформить мотоцикл или мопед. Грузовой и пассажирский транспорт по-прежнему нужно будет оформлять вживую.
Перерегистрировать транспорт смогут лишь те, кто продает авто впервые за год. Такое ограничение установлено для борьбы с перекупщиками.
Перерегистрация авто на нового владельца в "Дія" невозможна, если:
- транспортное средство находится в розыске;
- у пользователя услуги нет официальной прописки;
- во время проверки информации по сделки обнаружены недостоверные данные.
Также сделку нельзя будет провести, если покупатель или продавец представляют юридическое лицо.
Как оформить авто через "Дію" - пошаговые действия
Перед заключение сделки в "Дії" нужно получить электронный вывод экспертного исследования авто. Получить его можно в МВД. Учитывайте, что документ действует лишь 10 дней.
Вот как переоформить авто через "Дію":
- Зарегистрироваться на портале "Дія".
- Владелец машины (то есть продавец) подает заявление о продаже машины и заполняет необходимые поля.
- Продавец и покупатель заверяют сделку электронными подписями.
- Работники сервисного центра МВД проверяют информацию о транспортном средстве и участниках сделки.
- Если проверка проходит успешно, то свидетельство о регистрации появится в "Дія".
- Новый владелец авто может получить номерные знаки для авто в отделении "Укрпочты".
Обратите внимание, что перерегистрация авто на нового владельца задействует работника сервисного центра МВД, поэтому может занимать некоторое время.
Обмен жилищных сертификатов на жилье
С 20 декабря в тестовом режиме сертификаты на жилье в "Дія" можно обменять на жилье на подконтрольной Украине территории. Услугой могут воспользоваться люди, чье жилье повреждено или полностью разрушено из-за боевых действий. Полноценно услуга заработает через несколько недель.
Ранее мы рассказывали, как получить компенсации за разрушенное жилье и сформировать жилищный сертификат.