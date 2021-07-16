На OKKО стоимость литра автогаза увеличилась на 1 грн.

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине с 9 по 16 июля выросла на 30 копеек за литр, до 15,7 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 1 грн./л и 80 коп/л, до 16,99 грн и 16,78 грн соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп/л, до 16,48 грн/л.

Сжиженный газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 35 и 22 коп/л, 15,85 до грн и 15,58 грн соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп/л — до 16,19 грн.

Сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, SUNOIL, "Авантаж 7", Marshal "Автотранс" и другие подняли цены на 10–80 коп./л.

Регулирование цен на бензин: что необходимо знать

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который должен предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца.

Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на июль с учетом предельной наценки должна составлять 29,55 грн за литр, бензинов - 31,64 грн за литр.

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Автор: Игорь Орел