На WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 23 копейки за литр.

Сетевые операторы Украины 14 июля повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-90 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 23 копейки за литр, до 31,87 грн, дизельное топливо — на 5 копеек за литр, до 29,6 грн.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 23-39 копейки за литр, Shell - на 10-23 копеек за литр.

В сети "Автопорт" бензин подорожал на 80-90 копеек за литр, дизельное топливо на 60 копеек за литр.

Регулирование цен на бензин: что необходимо знать

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который должен предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца.

Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на июль с учетом предельной наценки должна составлять 29,55 грн за литр, бензинов - 31,64 грн за литр.

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Автор: Игорь Орел