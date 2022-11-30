АМКУ считает, что государство не располагает данными о том, что происходит на рынке и из-за этого существует риск возникновения дефицита.

Антимонопольный комитет Украины предлагает правительству вернуть государственный контроль за рынком топлива для предотвращения его дефицита.

Как отмечается на сайте АМКУ, после дефицита горючего на розничном рынке весной 2022 года АМКУ начал два исследования.

Первое – связано с выявлением причин и факторов, повлиявших на ограничение предложения на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов (речь идет о высокооктановых бензинах и дизельном топливе). Второе - с установлением цен на топливо в течение 2022 года.

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"АМКУ еще не имеет окончательных результатов исследования, в то же время, учитывая повышенный спрос на топливо, который в любой момент может привести к повторению ситуации апреля - мая 2022 года, АМКУ решил срочно обратиться в КМУ со следующими основными проблемными вопросами, которые были выявлены в течение указанных исследований", - отметил комитет.

В частности, отмечается, что, во-первых, ни один государственный орган и государство в целом не владеют полной и достоверной информацией об обороте топлива в Украине. Во-вторых, государство не может прогнозировать и планировать действия на рынке топлива в связи с отсутствием этой информации и зависит от участников рынков.

В-третьих, бизнес, понимая бесконтрольность рынка, может предпринимать действия, законность которых трудно проверить.

"В условиях ситуации, которая сложилась в стране, АМКУ уверен, что государство должно иметь влияние на рынок, в частности осуществлять меры, направленные на предотвращение дефицита", – говорится в сообщении.

Таким образом, АМКУ предлагает Кабмину определить орган государственной власти для ведения фактических и прогнозных балансов спроса и предложения топлива, чтобы не допустить дефицита. Также предлагается возобновить предоставление бизнесом электронных документов о фактических остатках горючего и объеме обращения.

Война в Украине и ситуация с горючим:

В марте 2022 года парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые тяжелые шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №7668-д "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения", которым предусмотрен возврат акциза на топливо.

14 сентября профильный комитет парламента поддержал этот законопроект для рассмотрения во втором чтении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов спрос на топливо вырос, но его дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления.

После масштабной ракетной атаки 23 ноября на энергетическую инфраструктуру на украинских АЗС образовались очереди. Украинцы все больше начали использовать генераторы, чтобы обеспечить свои собственные потребности и не дать бизнесу остановиться из-за отключения света.

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