В отношении владельца автомобиля составили админпротокол.

В Николаеве автомобиль заблокировал движение трамвая. Выяснилось, что машина принадлежит владельцу автошколы.

Об этом сообщили в группе Автобыдло Николаев в Facebook.

"Ехали трамваем 3, теперь стоим на Потемкинской, кто-то "не хорошо" припарковал машинку, с очень "красивыми" номерами "СОВА", заблокировав ход трамваям, сдвинемся, зацепим! Это вообще как?" - говорится в сообщении.

В комментариях сообщили, что автомобиль принадлежит директору местной автошколы Евгении Федоришиной. Фотографии этого автомобиля есть на её странице в Instagram.

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Автор: Людмила Жерновская