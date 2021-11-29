Кроме того, в салоне общественного транспорта ежедневно будут делать влажную уборку.

В столице запретили работу общественного транспорта с неисправными системами отопления.

Соответствующее распоряжение утвердил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;

организацию влажной уборки пассажирского транспорта после окончания рабочей смены.

Читайте такжеСколько будет стоить проезд в маршрутках Киева с 1 января: перевозчики изменили прогнозКак сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевской власти появилась информация о повышение с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Автор: Марта Гичко