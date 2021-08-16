"Киевавтодор" предлагает схемы объезда в направлении центра и в направлении Борщаговки.

В Киеве на Индустриальном путепроводе перекроют движение транспорта с 22:00 16 августа до 05:00 17 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

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Отмечается, что на Индустриальном путепроводе планируется укладка верхнего слоя покрытия.

Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ прямой проезд через путепровод будет перекрыт.

"Киевавтодор" предлагает схемы объезда:

в направлении центра: ул. Борщаговская - съезд на ул. В. Гетьмана (в направлении Караваевых Дач) – б-р Чоколовский - ул. Волынская - ул. Авиаконструктора Антонова - ул. К. Ушинского - б-р Чоколовский - ул. В. Гетьмана - пер. Индустриальный - ул. Борщаговская;

в направлении Борщаговки: ул. Борщаговская - съезд на ул. В. Гетьмана (в направлении ст. м. "Шулявская") - ул. В. Гетьмана - просп. Победы - ул. П. Нестерова - ул. А. Цедика - ул. А. Довженко - ул. В. Гетьмана.

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Автор: Лидия Селезнева