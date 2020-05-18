В Киев ограничили въезд грузовиков: повлиял ли запрет на пробки в столице (видео)

Несмотря на это, столицу уже привычно сковали утренние пробки - они достигали максимальных отметок.

В Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город с целью избежать заторов на дорогах, однако никаких существенных изменений от этого не произошло.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, по словам мэра Киева, в столицу теперь не пускают грузовики на въезд в утренние и вечерние часы пик. Однако ничего в привычном утреннем графике в связи с ограничениями не изменилось. Столицу, в частности, сковали привычные пробки – они достигали максимальных отметок.

Полицейские, которые следят за движением на Бориспольской трассе, отметили, что сегодня ничего не изменилось: ограничение въезда для транспорта действовали и до карантина, во время него, и сейчас ничего нового они не получили из указаний.

Как сообщал УНИАН, ограничения на въезд крупногабаритного транспорта устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

Они будут действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.