Почти 200 пассажиров пришлось эвакуировать из самолета после того, как его шины загорелись и лопнули при посадке.

Delta Boeing 757, кторый прибывал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, штат Джорджия, совершил аварийную посадку с горящими шасси.

Как сообщает FlightMode, почти 200 пассажиров пришлось эвакуировать из самолета после того, как его шасси загорелись и лопнули при посадке. Первоначальные отчеты указывают на то, что одна из шин самолета лопнула при посадке, а компоненты шасси были горячими. Пассажиры были эвакуированы по аварийным трапам.

"Мы высоко ценим усилия нашего летного экипажа и сотрудников службы экстренного реагирования международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, которые смогли обеспечить безопасную посадку рейса 1437 в нашем аэропорту", — говорится в заявлении Delta Air Lines.

Пожар возле аэропорта

25 июля 2023 года на итальянском острове Сицилия недалеко от аэропорта Палермо, вспыхнул лесной пожар, в связи с чем аэропорт был срочно закрыт.

Пламя, вспыхнувшее в районе города Чинизи, достигло границы аэропорта Фальконе-Борселлино, вынудив власти немедленно остановить все воздушное движение. Сицилия столкнулась с палящими температурами, которые затронули большую часть Южной Европы. На итальянском острове в Катании на восточном побережье ртутный столбик достигал 47,6°C.

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