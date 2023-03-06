Инцидент произошел в Воронежской области.

В Павловском районе Воронежской области России военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Он зацепился за линию электропередач и, похоже, получил повреждения.

Об инциденте в официальном Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Чиновник написал: "В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте. Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет".

Тем временем в российских Telegram-каналах появилось видео с полетом геликоптера. Он двигался низко над рекой и зацепился за линии электропередач, что подтвердила россыпь искр. Непонятно, какой эффект возымело столкновение, но вертолет потерял стабильность. Во время полета геликоптер начало шатать в стороны. После этого винтокрыл развернулся и совершил вынужденную посадку возле реки.

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Аварии с участием военной техники на территории России

В конце февраля под Мурманском при заходе на посадку потерпел крушение Ми-8. На борту вертолета находились 8 человек, 4 из которых получили ранения. Дальнейшая судьба пострадавших неизвестна.

Накануне годовщины полномасштабного вторжения в Белгородской области России на границе с Украиной разбился штурмовик Су-25. Позже поступила информация, что вместе с самолетом погиб пилот.

Вертолет Ми-8, который перевозил главных российских чиновников, неудачно приземлился в аэропорту "Внуково". В результате были повреждены лопасти транспорта.

В начале декабря самолет МиГ-31 разбился на территории Приморского края. Однако пилоты успели катапультироваться. По данным росСМИ, истребитель упал в безлюдном месте.

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