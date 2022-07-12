Военно-Морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами.

За последние 4 суток уже 16 торговых судов, прошли по каналу в устье Быстрое судового хода р. Дунай – Черное море и будут ожидать загрузки украинским зерном.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди чтобы зайти именно в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов.

Проход через устье Быстрое к украинским Дунайским портам ("Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск") стало возможным два дня назад благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный.

"За последние 4 суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируем сохранять такой темп. Восстановление судоходства по этому каналу важный шаг, что также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых. К сожалению, сейчас его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать лишь 4 судна при необходимости по меньшей мере 8 судов в сутки", – сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

По его словам, параллельно с этим министерство ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии относительно увеличения количества прохождений через Сулинский канал.

"При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс. тонн", – добавил Васьков.

Военно-Морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами.

На сегодня из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов. В частности, в июне имеющимися логистическими маршрутами удалось экспортировать ориентировочно 2,5 млн тонн продукции, в то время как месячная потребность в экспорте такой продукции составляет 8 млн тонн.

Освобождение Змеиного

30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из змеиного "жестом доброй воли".

Благодаря освобождению Змеиного появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна. 9 июля стало известно, что два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.

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