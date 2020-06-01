Будут доступны лишь 50% мест: УЗ открыла продажу билетов в плацкартные вагоны

На данный момент таких вагонов 20.

Акционерная компания «Укрзализныця» открыла продажу билетов в плацкартные вагоны.

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Об этом сообщил и. о. главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик на своей странице в Facebook.

«Здесь мы пошли навстречу пассажирам. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. На данный момент таких вагонов 20. В них, так же как и в купе и СВ, будут доступны лишь 50% мест», - написал Юрик.

Согласно инфографике на его странице, плацкартные вагоны доступны на поезд №98/97 Киев-Ковель (10 вагонов), поезд №125/126 Киев-Константиновка (3 вагона), поезд №10/9 Киев-Мариуполь (1 вагон), поезд №102/101 Киев-Херсон(6 вагонов).

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов и возобновила движение 439 пригородных поездов.

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