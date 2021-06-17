В июне у украинцев будет два длинных праздничных уикенда - с 19 по 21 и с 26 по 28 июня.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) на выходные, приуроченные к празднованию Троицы и Дня Конституции, назначила два дополнительных поезда из Киева и Харькова в Одессу - «Интерсити» №761/762 Киев-Одесса и №242/241 Одесса - Харьков, сообщила пресс-служба компании.

«Интерсити» отправится из Киева 19 июня в 6:15 и прибудет в Одессу в 14:01. Обратно из Одессы он отправится в тот же день, 19 июня, в 15:31 и прибудет в столицу в 22:57.

Ночной скорый поезд №242/241 Одесса - Харьков будет отправляться из Одессы 17, 21, 24 и 28 июня, обратно из Харькова - 18, 22, 25, 29 июня. Из Харькова он будет отправляться в 17:36 вечера и прибывать в Одессу в 8: 54 утра. Из Одессы отправление в 23:37, прибытие в Харьков в 14:59.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» продолжает маршрут поезда №796/795 Днепр - Харьков до города Лиман в Донецкой области. По удлиненному маршруту указанный поезд будет курсировать 26, 28 июня и со 2 июля – три часа в неделю.

В июне «Укрзализныця» запускает три поезда из Киева до Рахова, Каменец-Подольского и Ковеля - №243/244 Киев - Рахов - Киев, №139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев и №202/201 Ковель - Киев.

Также на июнь УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю - в Одессу, Бердянск и Геническ.

С 1 июля «Укрзализныця» назначила дополнительный ночной скорый поезд №132/131 Одесса - Житомир, который будет следовать через Винницу.

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Автор: Павел Степанец