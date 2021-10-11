Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности, на международных направлениях. Сегодня пассажиры "Укрзализныци" могут комфортно путешествовать в Словакию, куда направляются поезда Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна над Тисой; Венгрию и Австрию: Киев — Будапешт — Вена; Молдову: Одесса — Кишинев; Польшу: Киев — Перемышль", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу — еще и на официальном сайте компании на сайте booking.uz.gov.ua.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.

"Укрзализныця" и закупка поездов:

В начале октября 2021 года "Укрзализныця" объявила тендер в системе Prozorro на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов на 31,4 млрд грн. Всего в рамках тендера компания планирует закупить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также будет приобретено 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн. 60 закупленных поездов будут задействованы в проекте City Express, а еще 20 планируется запустить на существующие и новые региональные маршруты.

"Укрзализныця" будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

Пассажиропоток "Укрзализныци" по итогам третьего квартала этого года составил 73% от доковидного уровня.

Автор: Дмитрий Шварц