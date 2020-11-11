Также «Укрзализныця» планирует в 2021 году построить 3 тысячи новых вагонов и капитально отремонтировать и модернизировать более 20,5 тысяч старых вагонов.

Акционерная компания «Укрзализныця» в рамках финансового плана на 2021 год планирует отремонтировать 313 локомотивов и вложить в это более 4 млрд грн капитальных инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на члена правления Франтишека Буреша.

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По его словам, компания ставит перед собой цель перевозить 1 млн тонн грузов ежедневно и для нужно повысить уровень надежности грузовых локомотивов.

Согласно данным Министерства инфраструктуры, на сегодняшний день на балансе компании состоят 1944 тепловоза и 1627 электровозов.

Также «Укрзализныця» планирует в 2021 году построить 3 тыс. новых вагонов и капитально отремонтировать и модернизировать более 20,5 тыс. старых вагонов.

Буреш отметил, что компания рассчитывает на поддержку государства в этих планах.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Хронология событий

Компания «Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн. Из этой суммы 7 млрд грн будут направлены на обновление парка грузовых вагонов, 4,1 млрд грн – в локомотивное хозяйство. На обновление железнодорожной инфраструктуры планируется направить 9,4 млрд грн, а на пассажирские перевозки - 2 млрд грн.

По словам главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, в компании просрочен капитальный ремонт около 40% локомотивного состава и наблюдается плачевное состояние контактного провода.

Также в 2021 году «Укрзализныця» планирует начать процедуру закупки 50 новых двухсистемных электровозов.

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Автор: Павел Степанец