Поезд "Интерсити" отправится с вокзала Дарница в 12:40.

"Укрзализныця" добавляет еще один рейс из Киева во Львов, который сегодня отправится с вокзала Дарница в 12:40.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" добавляет еще один рейс из Киева во Львов. Поезд Интерсити отправится с вокзала Дарница в 12:40", - говорится в сообщении.

Также "Укрзализныця" прицепит дополнительные вагоны к поезду №67 Киев - Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева.

"На границе с Польшей этим пассажирам будет предоставлен специальный поезд из польских вагонов, который доставит их в Варшаву, где им обеспечат приют, пищу и все необходимое для проживания на первое время. Поезд отправится с Киевского вокзала в 19:13", - говорится в сообщении.

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