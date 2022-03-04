Больше половины людей из этого числа выехали в Польшу.

После начала вторжения Российской Федерации в Украину державы ЕС начали принимать беженцев из нашей страны. Специальные центры были созданы в Польше, Румынии, Чехии и других государствах. А в Великобритании украинцев планируют селить в конфискованных особняках российских олигархов. Сколько именно наших граждан уже выехало за границу, стало известно благодаря обновленным данным на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По состояния на 4 марта, Украину покинуло 1 миллион 210 тысяч человек. Из них почти 650 тыс. выехали в Польшу, которая старается всячески поддерживать нас в трудную минуту. На втором месте Венгрия с показателем 144,7 тыс. беженцев. А замыкает первую тройку Молдова, куда отправились 103 тысячи украинских граждан. Напомним, что мужчинам от 18 до 60 лет выезд из нашей страны запрещен. Покинуть пределы государства могут женщины, дети и люди уклонного возраста.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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