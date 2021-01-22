Также компания работает над созданием собственного центра мониторинга и анализа всех фактов хищений.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) рассматривает возможность использования современных технических средств для предотвращения краж, в частности, квадрокоптеров и мощных видеокамер.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на директора офиса по безопасности УЗ Михаила Ясельского по итогам его встречи с представителями бизнеса.

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«Укрзализныця» рассматривает возможность использования современных технических средств для предотвращения краж, в частности, квадрокоптеров и мощных видеокамер, а также работает над созданием собственного центра мониторинга и анализа всех фактов хищений», - сообщила пресс-служба, ссылаясь на Ясельского.

Отмечается, что «Укрзализныця» будет обращаться в правоохранительные органы относительно усиления сотрудничества и оперативного реагирования на факты хищений железнодорожных грузов.

Пресс-служба также сообщила, что участники рынка грузоперевозок также предложили обмен информацией о динамическом взвешивании поездов в движении, что позволит оперативно выявлять наиболее проблемные точки на маршрутах их движения.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Что этому предшествовало

«Укрзализныця» в 2020 году зафиксировала почти на 42% меньше случаев незаконного вмешательства в работу своих филиалов - 338 случаев в 2020 году против 579 в 2019 году.

Среди зафиксированных правонарушений, в частности, 78 сообщений об установке взрывных устройств на вокзалах, в подвижном составе и других объектах. Также было зафиксировано 111 краж и случаев разукомплектования подвижного состава, 48 случаев наложения на рельсы посторонних предметов, 31 случай перекрытия движения поездов посторонними лицами, 5 случаев бросания посторонних предметов в подвижной состав.

Охрана поездов

4 марта 2020 года акционерная компания "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины организовала сопровождение работниками полиции двух пассажирских поездов дальнего следования.

18 января 2021 года стало известно о том, что «Укрзализныця» планирует повысить уровень безопасности в пригородных поездах. В частности речь идет об установлении камер видеонаблюдения.

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Автор: Павел Степанец