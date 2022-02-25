Приоритет при посадке предоставляется детям и женщинам.

В "Укрзализныце" напомнили, что продолжают эвакуировать мирных жителей.

Об этом говорится в их канале в Telegram.

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию мирных жителей. Информацию о поездах публикуем на наших официальных площадках в Telegram и Facebook",- говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритет при посадке в поезда предоставляется детям и женщинам. Людей просят быть готовыми оперативно прибывать на железнодорожный вокзал своего населенного пункта и сохранять спокойствие.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в связи с опасностью продолжения курсирования отменяет ряд пригородных поездов по всей стране.

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