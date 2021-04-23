Выплату дивидендов компания должна осуществить не позднее 30 июня 2021 года.

Государственная компания "Укрзализныця" по итогам работы в 2019 году направит в государственный бюджет 749,5 млн грн (30% своей чистой прибыли) в виде дивидендов, а остальные 70% - 1,632 млрд грн - на покрытие убытков прошлых лет.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 21 апреля, и опубликовано на правительственном портале.

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Выплату дивидендов компания должна провести не позднее 30 июня 2021 года.

Данным распоряжением Кабмин также утвердил финансовый отчет "Укрзализныци" за 2019 год и признал удовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании в 2019 году.

"Укрзализныця"

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Дмитрий Шварц