«Укрзализныця» готова уже в августе полностью возобновить пассажирское сообщение

Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

В случае улучшения эпидемической ситуации "Укрзализныця" планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

Об этом, как сообщили в пресс-службе компании, заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время рабочей поездки в Западную Украину.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - отметил Юрик.

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По его словам, сейчас "Укрзализныця" уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

Он также добавил, что сейчас на станцию ​​Львов курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных. "Действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных - в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями загруженность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", - сказал Юрик.

В пресс-службе напомнили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

Как сообщал ранее УНИАН, курсирование междугородного сообщения по железной дороге прекратили после введения карантина на территории Украины из-за пандемии коронавируса.

С 23 июня 2020 года "Укрзализныця" запустила 50 электричек в нескольких направлениях.

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