«Укрзализныця» раскрыла планы по покупке американских локомотивов

В компании уверены, что будущее «Укрзализныци» — за электровозами, но дизельная тяга будет использоваться еще лет 20−30 как минимум

«Укрзализныця» не намерена отказываться от дизельной тяги еще около 20-30 лет, однако, будущее компании все же за электровозами.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал и. о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

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«После потери «Лугансктепловоза», который делал довольно неплохие дизели, нам пришлось идти на сотрудничество с международными партнерами», — сказал он.

«То, что я слышу от наших специалистов и локомотивных бригад, этот локомотив неплохо себя зарекомендовал. Он намного эффективнее в потреблении энергоресурсов на единицу продуктивной работы», — рассказал Юрик.

Ближайшие планы

По его словам, компания планирует обновлять дизельную тягу по нескольким параллельным направлениям.

«И модернизация тех, что у нас есть, и приобретение незначительной партии новых дизельных локомотивов. Мы сейчас обсуждаем с американскими партнерами (GE, — ред.) дополнительную партию до 40 новых дизельных локомотивов. Надеюсь, что к концу года подойдем к подписанию», — сказал глава компании.

Он добавил, что УЗ начала процесс закупки новых электровозов: до 200 единиц различных типов электротяги.

«Сейчас проводим открытый конкурс. Надеюсь, что также до конца года уже будет ответ, кто будет нашим партнером по строительству и приобретению этих локомотивов. Задача наша и правительства — это большой процент локализации, чтобы мы запустили экономику внутри страны», — добавил Юрик.

Хронология событий

В 2018 году УЗ заключила договор с GE и "Укрэксимбанком" на поставку 30 тепловозов производства GE на условиях финансового лизинга. Локализация последней партии из них была завершена в марте 2019.

В декабре 2019 года Министерство инфраструктуры подписало меморандум на приобретение 40 тепловозов американской компании General Electric.

«Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок. Доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.

В этот же период «Укрзализныця» сообщила о планах введения четырехдневного рабочего дня для сохранения рабочих мест железнодорожников. На такой шаг компания вынуждена была пойти из-за падения доходов.

В июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

3 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в состав правления АО «Укрзализныця», назначив Ивана Синякова и.о. члена правления.

Потери «Укрзализныци» из-за карантина по итогам первого квартала составили 7 миллиардов гривень, по итогам 2020 года они могут составить около 16 миллиардов гривень.

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