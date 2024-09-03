Из-за роста тарифа на железнодорожные грузовые перевозки в последние годы, Укрзализныця потеряла многих клиентов, которые перешли на автодоставку продукции. Поэтому вместо того, чтобы в очередной раз повышать свои тарифы, компании стоит выработать план по оптимизации и сокращению расходов, которые в последнее время значительно раздулись. Об этом заявила исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак, комментируя намерение УЗ повысить тариф на грузовые перевозки.

"В 2022 году произошло повышение тарифа на 70%. Сейчас планируется еще одно повышение - на 10-15%. Это означает, что грузы с Укрзализныци перейдут на автодороги, на автомобильные магистрали, потому что это будет дешевле. А предприниматель всегда будет искать пути, чтобы удешевить логистику, электроэнергию или дизель", - объясняет

Она также отметила: очередное повышение тарифа приведет к тому, что бизнесу придется поставить на паузу все инвестиционные планы, ведь средств на "зеленую" трансформацию не останется.

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"Простая математика дает нам 80-85% повышения только грузового тарифа. Это логистика. Плюс электроэнергия, тарифы, увеличение акциза на топливо. Для бизнеса это просто стоп на все планы. А тем временем Украина имеет евроинтеграционные обязательства, и они предусматривают переход на зеленые технологии. Нам нужно аккумулировать средства на то, чтобы заходить в трансформационный период. Но как может предприятие думать о зеленом переходе, если ему просто дают красный свет? Ты будешь останавливаться", - предупредила Оринчак.

Она выразила убеждение, что вместо повышения тарифов руководство должно улучшать эффективность железнодорожной монополии и сокращать базу расходов, которая значительно выросла за последний год.

"Основные убытки Укрзализныци формируют как раз не грузовые перевозки, рентабельность которых в 2023 году составляла плюс 27%, а пассажирские, убыток от которых в 2024 году может составить 20 миллиардов гривен. Но мы не видим конкретные планы оптимизации расходов, повышения производительности труда предприятия и дальнейшего развития грузовой базы Укрзализныци", - резюмировала Оринчак.

Как известно, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил о намерении компании в очередной раз повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

Зато в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) заявили, что повышение тарифов окажет крайне негативное влияние на промышленность и снизит экспортные поступления. К тому же, постоянные убытки Укрзализныци генерируют не перевозки грузов, а значительные и постоянно растущие расходы компании, а также вопиющая некомпетентность менеджмента.