«Укрзализныця» назначила шесть региональных поездов

Пассажиров просят соблюдать санитарные нормы.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 3 июля назначила шесть региональных поездов - из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич.

Поезда будут курсировать в предвыходные и выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, назначены рейсы таких региональных поездов: №867/868 Киев - Жмеринка - Киев, №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский, №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский, №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов, №880-879/882-881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов, №866/865-864/863 Киев-Волынский - Неданчичи - Киев-Волынский.

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В пресс-службе призывали пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

«Действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50% от количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» открыла продажу билетов на шесть поездов до курортных городов Украины.

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