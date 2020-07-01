«Укрзализныця» открыла продажу билетов на шесть курортных поездов

Поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса

Акционерная компания «Укрзализныця» открыла продажу билетов на шесть поездов до курортных городов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, поезд №375 / 376 Харьков - Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

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Поезд №86 / 85 Львов - Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.

Поезд №88 / 87 Ковель – Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, а из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.

Поезд №110 / 109 Львов - Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.

Поезд №261 / 262 Харьков - Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

Поезд №282 / 281 Хмельницкий - Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа - через день с 9 июля.

В пресс-службе напомнили, что поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, а для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 30 июня частично возобновила движение пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях.

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